Ο Στέφανος Ελπιζιώτης, μπασίστας των Karma Violens, και ο Prins Obi, τραγουδιστής των Electric Feat, δύο μουσικοί από τελείως διαφορετικά genres και fans των εμβληματικών Black Sabbath μπλέκουν σε μια μίνι συζήτηση για τους αγαπημένους τους, εν όψει του μουσικού ντοκιμαντέρ Black Sabbath: The End of The End που θα προβληθεί τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στο Gagarin στο πλαίσιο του Gimme Shelter Film Festival. Στις ημέρα προβολής της ταινίας, οι μπάντες τους θα μοιραστούν τη σκηνή για δύο φοβερά live.

Φωτό: Αναστασία Παπαδάκη

Στέφανος Ελπιζιώτης: Πόσο τoις εκατό είναι οι Black Sabbath η μπάντα που είναι με Ozzy και πόσο με DIO;

Prins Obi: Εκατό τοις εκατό με Ozzy και μηδέν τοις εκατό με Dio. Δεν απαξιώνω καθόλου τα άλμπουμ με Dio (είναι ποιοτικό 80s metal), αλλά σε σχέση με τα 6 (ή 7;) πρώτα τους αριστουργήματα ακούγονται πολύ μονόπατα και πεζά. Άλλη μπάντα, βασικά.

Ποιος είναι για σένα ο πιο σημαντικός Sabbath από την Ozzy εποχή; Ozzy, Tony, Geezer ή Bill;

Και οι τέσσερις: O Tony για τις ριφάρες και τα songwriting skills, οι Geezer και Bill για το ρευστό και καβλερό acid-heavy-blues rhythm section (πολλές φορές και με jazzy περικοκλάδες) και τέλος τι να πει κανείς για τον Ozzαρο… Η Σωτηρία Μπέλλου της Μεγάλης Βρετανίας;

Ποιος ο πιο σημαντικός δίσκος κατ’ εσένα των Sabbath και γιατί;

Φαντάζομαι έναν hippie/flower child κάπου στις αρχές του 1970 να αγοράζει από το δισκοπωλείο το ντεμπούτο της άγνωστης τότε μπάντας από το Birmingham, να πηγαίνει μετά στο σπίτι του, να στρίβει την μπαφάρα του και να βάζει τον δίσκο στο πικάπ. Τι σοκ θα ήταν αυτό για τον καημένο;! To πρώτο άλμπουμ τους είναι για μένα το τελειότερο δείγμα heavy rock.

Φωτο: Αθηνά Λιάσκου

Η παρακαταθήκη των Sabbath στην ιστορία της μουσικής. Ποιους θεωρείς άξιους διαδόχους τους;

Έχουν γραφτεί τόμοι για την επιρροή των Sabbath στο metal και στον σκληρό ήχο εν γένει, δεν έχω να προσθέσω εγώ κάτι! Άξιους διαδόχους; Έχουμε τον ήλιο, το φεγγάρι, τον ουρανό και τους Sabbath, τα αξιώματα δεν έχουν διαδόχους, είναι ανεπανάληπτα.

Είσαι από αυτούς που εκτίμησαν τους Sabbath όσο μεγάλωναν (και όσο μεγαλώνουν) ή κατάλαβες με τι είχες να κάνεις κατευθείαν, από όταν ήσουν μικρός και άκουσες πρώτη φορά;

Από την πρώτη φόρα που ο φίλος μου ο Λιανός μου έβαλε το Paranoid στην τρυφερή ηλικία των.. δεν θυμάμαι ακριβώς, μέχρι που θα πεθάνω, θα είμαι ορκισμένος φαν τους. Κάθε τρίμηνο αλλάζω αγαπημένο άλμπουμ βέβαια, αλλά αυτό αποδεικνύει ότι είναι από τις top μπάντες ever.