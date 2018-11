O Άγγελος Κλειτσίκας διαλέγει κάθε Δευτέρα στιγμιότυπα από τις τελευταίες μέρες μίας μουσικής πραγματικότητας που γίνεται όλο και πιο χαοτική.

Έφτασε λοιπόν και πάλι αυτή η στιγμή του χρόνου, όπου εμφανίζονται οι πρώτες λίστες με τους «καλύτερους» δίσκους της χρόνιας και οι άπαντες «μουσικόφιλοι» σπεύδουν να υπερασπιστούν μετά μανίας την δικιά τους υποκειμενικά αντικειμενική ματιά. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει πολλοί με τις λίστες, είναι πως εν έτει 2018 έχουν ελάχιστη πρακτική αξία, καθώς, πια, δεν υπάρχουν αντικειμενικά σπουδαίοι και διαχρονικοί δίσκοι, με τόσες πολλές κυκλοφορίες, ετερόκλητα γούστα και είδη ακροατών, παρά προσωπικά αγαπημένοι. Χωρίς, αυτό, βέβαια να μειώνει το πόσο διασκεδαστικές παραμένουν. Παραδοσιακά, πάντως, η αρχή γίνεται με την καθιερωμένα χιπστερική λίστα του δισκάδικου-Μέκκα των metacritic εξερευνητών αυτού του κόσμου, Rough Trade. Οι οδηγίες παρασκευής της είναι απλές, αλλά δεν σας προτείνω να τις ακολουθήσετε στο σπίτι:

1)Ανοίγουμε Metacritic κατά προτίμηση με Explorer.

2) Bάζουμε φίλτρο «δίσκοι με βαθμολογίες από 7,1 μέχρι 8,4» και διαλέγουμε τους 100 με το πιο περίεργο τίτλο και εξώφυλλο

3) Βάζουμε σε τυχαία σειρά.

Είστε έτοιμοι και έχετε άποψη!

Για να μην λέμε μόνο τα άσχημα, εμπεριέχει και δίσκους που δεν θα βρείτε εύκολα σε άλλες λίστες και είναι πράγματι εξαιρετικοί. Όπως ο παρακάτω.

Λαμπρές αποδεικνύονται οι τελευταίες μέρες για τον βρετανό αστέρα της grime, Strormzy. Πρώτα κυκλοφόρησε την παρθενική του συγγραφική προσπάθεια με τίτλο “Rise Up: The #Merky Story So Far”, μέσα από την οποία, και με την βοήθεια του συγγραφέα Jude Yawson, αφηγείται με πολύ ζωντανή γραφή την σταθερά ανοδική του πορεία μέχρι σήμερα, γενόμενος ένας από τους σημαντικότερους εκπρόσωπους του Βρετανικού χιπχ-χοπ και μία ισχυρή φωνή της γενιάς του ενάντια στα κακώς κείμενα της κυβέρνησης. Έπειτα ανακοινώθηκε πως θα είναι ο πρώτος headliner του Glastonbury 2019, γενόμενος ο δεύτερος ράπερ που βρίσκεται σε αυτή την θέση μετά τον Kanye West. Επίσης, μην ξεχνάμε πως νωρίτερα μέσα στον χρόνο κέρδισε δύο Brit Awards για το ντεμπούτο του, ενώ ετοιμάζει το δεύτερο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στο επόμενο έτος. Not bad at all.

Οχτώ χρόνια μετά τον τελευταίο της δίσκο, η hardcore μπάντα από το Rhode Island, Daughters .επέστρεψε με τον πιο σαρωτικό, απαραίτητο και οριακό ροκ δίσκο για φέτος. To «You Won’t Get What You Want» είναι αποπνιχτικό, σε στιγμές φρικιαστικό, οπωσδήποτε σύγχρονο και σίγουρα καθηλωτικό. Δεν θα σας αφήσει σε ησυχία. Και φυσικά, δεν θα σας δώσει ό,τι θέλετε, αλλά ό,τι αξίζετε.

Σε άλλα νέα, αν σας ενδιαφέρει, όταν πεθάνετε, να αποτεφρωθείτε και να μπει η στάχτη σας σε ένα τούβλο έτσι ώστε να γίνετε ένα από τα 34.592 νεκρά άτομα που θα χρησιμοποιήσουν οι KLF για να χτίσουν μία πυραμίδα στο Liverpool, τότε είστε τυχεροί γιατί μπορείτε να το κάνετε μόλις στην προνομιακή τιμή των 99 λιρών. Όπως λένε και οι ίδιοι στην πρόσκληση «Buy Now, Die Later».

H Arianna η Grande αναδεικνύεται σε μία από τις μεγαλύτερες pop ντίβες της γενιάς της. Εκτός του ότι έφτασε κατευθείαν στο νούμερο ένα σε Αμερική και Αγγλία με το νέο της single “ Thank u,next”, κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ του πιο γρήγορα στριμαρισμένου κομματιού στο Spotify: 100 εκατομμύρια streamings μέσα σε 11 ημέρες. Social media pop στα καλύτερα της.

Ένας από τους αγαπημένους μου Αμερικανούς μουσικούς, είχε να δώσει σημάδια ζωής εδώ και τέσσερα χρόνια. Ομολογώ πως ανακουφίστηκα όταν είδα την είδηση της νέας κυκλοφορίας του Bill Callahan. Είναι ένα live take μερικών τραγουδιών του στο studio του Jack White και είναι, όπως πάντα, αναζωογονητικό. Περισσότερο συνειδητοποίησα ακούγοντας αυτή τη νέα εκδοχή παλιών του κομματιών, το πόσο λείπει η μουσική του ματιά σε έναν κόσμο που την χρειάζεται όλο και περισσότερο.

Κλείνοντας ποιητικά, η επιστροφή της Marianne Faithful στην ενεργή, μουσική δράση είναι, σε κάθε της δευτερόλεπτο, ανατριχιαστική.