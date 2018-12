Οι Maplerun εμφανίζονται το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στο Temple (Ιάκχου 17, Γκάζι, Αθήνα) για τον εορτασμό των 10 ετών ύπαρξής τους.

Οι Maplerun συμπληρώνουν φέτος 10 χρόνια ύπαρξης και δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να το γιορτάσουμε, από το να τους υποβάλουμε στην διαδικασία του κλασικού “Αυθόρμητου mixtape” μας, μιας που και αυτό έχει, ούτε 9, ούτε 11, αλλά 10 τραγούδια! Ένα τραγούδι για κάθε χρόνο ύπαρξης των Maplerun, μία αυθόρμητη απάντηση για κάθε… χαζή ερώτηση! Αυτό είναι το Απόλυτα Αυθόρμητο Mixtape του Αθηναϊκού alternative metal κουαρτέτο!

Ποιο τραγούδι θα θέλατε να έχετε γράψει εσείς;

Wham! – Last Christmas

Θα σε απογοητεύσω μιας και ποτέ δεν ζηλέψαμε την δημιουργία άλλου καλλιτέχνη. Αν το τραγούδι δεν έχει βγεί απο μέσα σου δεν θα είναι ποτέ δικό σου. Τώρα που το σκέφτομαι όμως, νομίζω οτι αν είχαμε γράψει το “Last Christmas” των Wham! Θα λυναμε το οικονομικό μας πρόβλημα εφ’ όρου ζωής!

Με ποιο τραγούδι ανατριχιάσατε πρώτη φορά;

Deep Purple – Child in Time

Με το “Child In Time” των Deep Purple! Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει την χρυσόσκονη των 70’s και με κάνει να ανατριχιάζω ακόμα και σήμερα.

Ποιο είναι το απόλυτο τραγούδι για διαδρομή με το αυτοκίνητο;

Τo “Roadhouse Blues” των Doors. Keep your eyes on the road, your hands upon the wheel και άσε τα ροκσταριλίκια!

Ποιο είναι το απόλυτο τραγούδι για το hangover;

To “The Worst Hangover Ever” των The Offspring έχει όλα όσα χρειάζεται ένα σωστό hangover: reggae μουσική και τους Offspring να σου υπενθυμίζουν τι έκανες λάθος για άλλη μια φορά! Όλη η αλήθεια κρύβεται στους τελευταίους στίχους: “I may not ever drink again. At least not ‘til next weekend”!

Ποιο τραγούδι θα θέλατε να παίζει στην (ομαδική ή όχι) κηδεία σας;

Η αλήθεια είναι οτι δεν με ικανοποιεί η σκέψη του ενός μόνο τραγουδιού για αυτό το εξαιρετικό event, γι’ αυτό θα προτείνω ολόκληρο άλμπουμ. Μετά απο πολλά χρόνια σκέψης και εσωτερικής μάχης, το βραβείο best funeral album, πάει στο “Damnation” των Opeth.

Ποιο τραγούδι θα έπαιζε από τα ηχεία την ώρα που γίνεται το τέλος του κόσμου;

Το theme song του Star Wars και ιδανικά θα είμασταν όλοι ντυμένοι Stormtroopers εκτός από τον Ορέστη που θα ήταν Vader και θα πρόσταζε την συντέλεια.

Ποιο τραγούδι θα αφιερώνατε στη γυναίκα των ονείρων σας;

Δύσκολη ερώτηση… Η μάχη δίνεται μεταξύ του “Heaven” του Bryan Adams κα του “Since I’ve Been Loving You” των Led Zeppelin… Μιας και έχω σοβαρό πρόβλημα με την κιθάρα του Jimmy Page θα πάρω το δεύτερο, ευχαριστώ! Funny fact: Το τραγούδι μας “Whenever” απο το δεύτερο άλμπουμ μας “Restless”, κλείνει με τις ίδιες νότες του “Since I’ve Been Loving You” απο την ζωντανή εκτέλεση των Led Zeppelin στα BBC Sessions!

Ποιο είναι το απόλυτο τραγούδι για να κάνεις έρωτα;

Το “Moon Baby” των Godsmack. Από την μία η φωνή του Sully, από την άλλη τα τέλεια riffs με τα δυναμικά drums, δεν τον γλυτώνεις τον γλυκό έρωτα απόψε.

Ποιο είναι το απόλυτο τραγούδι για επανάσταση;

Ξεκάθαρα το “Killing In The Name” των Rage Against The Machine. Μουσική και στίχοι που εναντιώνονται στην βλακεία, τον ρατσισμό και το άδικο του συστήματος.

Αν εσείς οι ίδιοι ήσασταν τραγούδι, ποιο τραγούδι θα ήσασταν;

Το “I Touch Myself” των Divinyls για ευνόητους λόγους.

Οι Maplerun εμφανίζονται το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στο Temple (Ιάκχου 17, Γκάζι, Αθήνα) για τον εορτασμό των 10 ετών ύπαρξής τους. Σε αυτή την συναυλία, σε συνεργασία με το Unity Clothing Store και το Home Project (www.homeproject.org) διαθέτουν τα έσοδά τους για την στήριξη νέων παιδιών, αναξιοπαθούντων κοινωνικών ομάδων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: www.facebook.com/events/715762045471443