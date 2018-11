Κάναμε μουσική ανάκριση στους Nochnoy Dozo λίγο πριν την σημερινή τους συναυλία στο Temple.

Οι Nochnoy Dozor βρίσκονται μόλις στην αρχή, έχουν όμως καταφέρει να προκαλέσουν ήδη αρκετό θόρυβο γύρω από το όνομά τους. Θες η υπογραφή δισκογραφικού συμβολαίου με την Prophecy Productions; Θες το ιδιαίτερα εκκεντρικό υλικό τους με τα διπλά γυναικεία φωνητικά (δεν το συναντάς και συχνά – ειδικότερα στην εγχώρια σκηνή). Σημασία έχει πως ήδη μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν. Εν όψει της ζωντανής παρουσίασης του ντεμπούτο album τους, την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στο Temple (Ιάκχου 17, Γκάζι), κάναμε το ευκολότερο για εμάς και δυσκολότερο για αυτούς: Τους υποβάλαμε στο βασανιστήριο του «Απόλυτα Αυθόρμητου Mixtape» και μάλιστα με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα!

Ποιο τραγούδι θα θέλατε να έχετε γράψει εσείς;

Satyricon – Supersonic Journey

Επειδή είναι εκπληκτική σύνθεση και έχει όλες αυτές τις φοβερές εναλλαγές. Προφανώς και αυτή η απάντηση προέρχεται από τον ντράμερ μας, Δημήτρη.

Με ποιο τραγούδι ανατριχιάσατε πρώτη φορά;

Jeff Βuckley – Lover You Should’ve Come Over

Θυμάμαι το είχα ακούσει σε μικρή –σχετικά- ηλικία και είχα ταυτιστεί από τότε με τους στίχους. Όλοι έχουμε περάσει από μια τέτοια κατάσταση!

Ποιο είναι το απόλυτο τραγούδι για διαδρομή με το αυτοκίνητο;

Red Hot Chili Peppers – Scar Tissue

Το βίντεο κλιπ έχει να κάνει με διαδρομή με αυτοκίνητο και φίλους. Νομίζω πως έχει μείνει στο υποσυνείδητό μου.

Ποιο είναι το απόλυτο τραγούδι για το hangover;

Massive Attack – Live With Me

Πάλι έχει να κάνει με το video. Μια κοπέλα με πάρα πολλά ποτά τριγύρω της, μουσική που σου προκαλεί περίεργα συναισθήματα και σε κάνει να σκέφτεσαι την κάθε στιγμή που έχεις πιει λίγο παραπάνω και έχεις σκεφτεί λίγο παραπάνω, και την άλλη μέρα τα ξανασκέφτεσαι όλα λίγο παραπάνω.

Ποιο τραγούδι θα θέλατε να παίζει στην –ομαδική ή όχι- κηδεία σας;

The Sound – Winning

Νομίζω οι στίχοι εξηγούν το γιατί:

“I was gonna drown

Then I started swimming

I was going down

But now I started winning, winning”

Στο «τέλος» πιστεύω θα «κερδίσω».

Ποιο τραγούδι θα έπαιζε από τα ηχεία την ώρα που γίνεται το τέλος του κόσμου;

Lisa Gerrard – Space Weaver

Όταν είχα δει την ταινία “The Mist”, στο τέλος, εκεί που πίστευα πως όλα είχαν τελειώσει στον κόσμο, μπήκε το “The Host of Seraphim” από Dead Can Dance, τραγούδι που έχει γράψει και ερμηνεύσει η Gerrard, και το οποίο θεωρώ πως έχει μια μοναδική δυναμική! Το “Space Weaver” κουβαλάει παρόμοια συναισθήματα, αλλά και περισσότερο μυστήριο, προκαλώντας ανατριχίλες, κάνοντάς σε να χάνεσαι στις σκέψεις σου, σαν να ήσουν μπροστά από μία οθόνη και να χάζευες ένα screensaver.

Ποιο τραγούδι θα αφιερώνατε στη γυναίκα των ονείρων σας;

Kingdom Come – What Love Can Be

Το λέει και ο τίτλος: Γιατί έμαθα τι μπορεί να είναι η αγάπη!

Ποιο είναι το απόλυτο τραγούδι για να κάνεις έρωτα;

Οτιδήποτε από Deftones

Είτε κάνεις έρωτα, είτε σεξ. Δυναμικά, άλλοτε γρήγορα, άλλοτε αργά. Αν το ψάξεις λίγο, από θέμα σύνθεσης και στίχων, θα το καταλάβεις! Άσε που πολλοί έχουν την ίδια άποψη!

Ποιο είναι το απόλυτο τραγούδι για επανάσταση;

V for Vendetta OST

Λόγω της ταινίας φυσικά. Η απόλυτη απάντηση σε αυτή την ερώτηση κατά την γνώμη μας.

Αν εσείς οι ίδιοι ήσασταν τραγούδι, ποιο τραγούδι θα ήσασταν;

Alice In Chains – Love Hate Love

Το live video συγκεκριμένα. Δες με πόσο πάθος και αφοσίωση το τραγουδάει ο Layne Staley, και πόσο φορτισμένο είναι, σε συνδυασμό με τους υπέροχους στίχους του. Θα θέλαμε σίγουρα να είμαστε αυτό το κομμάτι!

Οι Nochnoy Dozor εμφανίζονται την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στο Temple (Ιάκχου 17, Γκάζι, Αθήνα), μαζί με τους The Mighty N και Spineless.

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες: www.facebook.com/events/1188399024647043